Россия согласилась на инициативу Трампа о перемирии с 9 по 11 мая - РИА Новости, 08.05.2026
21:46 08.05.2026 (обновлено: 22:58 08.05.2026)
Россия согласилась на инициативу Трампа о перемирии с 9 по 11 мая

Ушаков: Россия согласилась на инициативу Трампа о перемирии с 9 по 11 мая

  • Россия согласилась на инициативу Трампа о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая.
  • В этот период будет проведен обмен пленными по формуле 1000 на 1000.
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Россия согласилась на инициативу Дональда Трампа о прекращении огня с 9 по 11 мая, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.
«
"Главное, что условлено произвести в период перемирия <...> обмен пленными по тысяче человек с каждой стороны", — сказал он.
Ушаков отметил, что это решение — продолжение недавнего телефонного разговора Владимира Путина с американским лидером.
«

"Важно, что инициатива президента Трампа приурочена именно к 81-й годовщине Победы над нацизмом, нашему святому празднику", — подчеркнул представитель Кремля.

Представители США находились на связи с Украиной во время обсуждения временного прекращения боевых действий, добавил он.
Владимир Зеленский заявил, что согласился на режим тишины. Он утверждает, что поручил оперативно подготовить все необходимое для обмена пленными.
В конце апреля Путин провел полуторачасовой разговор с главой Белого дома. Российский лидер проинформировал его о готовности объявить перемирие к 9 Мая. Они также сошлись во мнении, что подстрекаемый европейцами глава киевского режима пытается затянуть конфликт.
