Украинцы попытались сорвать проведение акции "Бессмертный полк" в Женеве.

ЖЕНЕВА, 8 мая — РИА Новости. Несколько человек с флагами Украины хотели помешать проведению акции "Бессмертный полк" напротив штаб-квартиры ООН в Женеве, передает корреспондент РИА Новости.

Вскоре после старта мероприятия на площади Наций по периметру выстроились украинцы. Около десяти человек стали ходить вокруг участников акции, размахивая флагами. Некоторые начали петь на украинском языке.

Как сообщили РИА Новости представители кантональной полиции, из‑за отсутствия разрешения на проведение акции украинцы не могли собираться группами — максимум по два человека.

Вскоре две представительницы украинской диаспоры вступили в перепалку с участниками "Бессмертного полка". Полиция вмешалась и оттеснила активисток, запретив им мешать проведению акции.