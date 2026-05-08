Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Волгограде ко Дню Победы временно меняют дорожные указатели "Волгоград" на "Сталинград".
- Имя "Сталинград" возвращают Волгограду девять раз в году, это приурочено к памятным датам времен Великой Отечественной войны.
ВОЛГОГРАД, 8 мая - РИА Новости. Дорожные указатели "Волгоград" временно заменяют на "Сталинград" на основных въездах в город в преддверии Дня Победы, сообщили в пресс-службе мэрии.
«
"Накануне празднования 81-летия Победы в Великой Отечественной войне на всех основных въездах в город-герой дорожные знаки "Волгоград" временно заменяются на знаки "Сталинград". Десятого мая дорожные службы произведут обратную замену", - говорится в сообщении.
Имя "Сталинград" решением гордумы возвращают Волгограду девять раз в году, это приурочено к памятным датам времен Великой Отечественной войны. Переименование происходит 2 и 23 февраля, 8 и 9 мая, 22 июня, 23 августа, 2 и 3 сентября, 19 ноября и 9 декабря.
В эти дни на въезде в город меняют указатели "Волгоград" на "Сталинград". Впервые это было сделано 19 ноября 2022 года - в День начала разгрома фашистских войск под Сталинградом.