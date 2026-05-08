В Волгограде ко Дню Победы временно меняют дорожные указатели

"Накануне празднования 81-летия Победы в Великой Отечественной войне на всех основных въездах в город-герой дорожные знаки "Волгоград" временно заменяются на знаки "Сталинград". Десятого мая дорожные службы произведут обратную замену", - говорится в сообщении.