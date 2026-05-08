Чимаев ударил Стрикленда ногой во время дуэли взглядов перед турниром UFC

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе Хамзат Чимаев ударил ногой американца Шона Стрикленда во время дуэли взглядов перед турниром UFC 328.
Пресс-конференция с участием спортсменов прошла в четверг. Во время дуэли взглядов между бойцами произошла словесная перепалка, после чего Чимаев ударил соперника ногой. Бойцов разняли охранники и увели со сцены.
Поединок с участием чеченского бойца, представляющего ОАЭ, и Стрикленда станет главным событием турнира UFC 328, который пройдет 9 мая в Ньюарке (США, штат Нью-Джерси).
В августе Чимаев в рамках турнира UFC 319 единогласным решением судей победил южноафриканца Дрикуса дю Плесси в бою за пояс в среднем весе. Всего в активе 32-летнего бойца 15 побед в 15 поединках.
На счету 35-летнего Стрикленда 30 побед и семь поражений в ММА. В сентябре 2023 года на турнире UFC 293 американец одержал победу единогласным решением судей над Исраэлем Адесаньей и стал чемпионом лиги в среднем весе. Этот титул он удерживал до января 2024 года.