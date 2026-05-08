"Наивно думала, что найду своего человека": как Трусова обманулась в браке

Александра Игнатова (Трусова) окунулась в замужество и – не угомонилась. РИА Новости рассказывает, как главная сорвиголова российского фигурного катания делает отчаянные поступки, несмотря на любящего мужа.
"Не сработало!"
Саша с юных лет мечтала создать семью и каждый раз повторяла это в интервью. Казалось, для нее как для настоящей спортсменки это был способ легально и полноценно попробовать другую жизнь, где есть домашний очаг, совместная ответственность за общие бытовые решения и самое больше счастье в виде любимого ребенка.
Так что свадьба с Макаром Игнатовым стала для нее не просто формальным событием. Она этого действительно хотела, но даже при таком уровне осознанности реальная жизнь в браке в чем-то обманула ожидания.
"Раньше я наивно думала, что найду своего человека и успокоюсь. Не сработало! А потом у нас родился очень активный Миша, и теперь о спокойствии в нашем доме даже думать смешно", - недавно написала Трусова в своем Telegram-канале.
Под "не успокоилась", как оказалось, она понимает тоску по четверным прыжкам и мятущуюся без соревнований душу. Да и пробел в графе "золотая медаль Олимпиады" явно подгоняет вперед, мотивируя совершать невозможное теперь в новом статусе - молодой матери.
Конечно, замужество в целом скорректировало ее порядок приоритетов. Если раньше в центре мира были старты и рекорды, то теперь семья стала равновесной ценностью. Поддержка партнера помогла Александре взглянуть на спорт не как на бесконечную борьбу, а как на часть полноценной жизни.
Пожертвовала прыжками ради ребенка
Путь к балансу между карьерой и личной жизнью потребовал жертв. Александра пропустила несколько сезонов, отдавая предпочтение восстановительным периодам и времени с семьей. Как только стало известно, что она ждет ребенка, Русская ракета отказалась от своих любимых прыжков на тренировках и в шоу. Даже такая сорвиголова не стала рисковать здоровьем будущего малыша.
С появлением Миши жесткий режим, характерный для топового спорта, в их семье уступил место более гибкому расписанию, учитывающему потребности обоих супругов-фигуристов. В какой‑то степени благодаря тому, что именно Александра сместила фокус на совместные цели - например, участие в ледовых шоу, где они выступают вместе с Макаром.
В социальных сетях и интервью она говорит, что рядом с Макаром почувствовала эмоциональную стабильность. Спортсменка, привыкшая к жесткому графику тренировок и постоянному давлению результатов, впервые смогла позволить себе замедлиться и оценить моменты вне льда.
Макар, сам будучи профессиональным фигуристом, стал для Александры не только мужем, но и наставником в жизни. Помогает жене вернуться на лед, она вдохновляет его на упорные тренировки, несмотря на нюансы со здоровьем и возрастом - через полтора месяца Игнатову исполнится 26 лет. Саша всегда с удовольствием поддерживает мужа на соревнованиях.
Единственное, в чем Саше пока сложно измениться, - это природное стремление к совершенству. "Честно говоря, я и сейчас остаюсь перфекционисткой, и порой это очень мешает жить в моменте и наслаждаться мелочами. Но с появлением в моей жизни Макара я учусь ставить на паузу строгий голос, который говорит, что за сегодня я еще сделала недостаточно", - поделилась Трусова в своем Telegram-канале.
По признанию самой Саши, она стала легче делиться эмоциями, не пряча переживания за маской спортивной стойкости. Семья помогла ей осознать, что жизнь после активных выступлений может быть не менее яркой - благодаря тренерской работе, шоу или популяризации фигурного катания.
Замужество и материнство не стерли спортивную идентичность Александры Трусовой - они ее органично дополнили. Благодаря поддержке мужа она учится сочетать страсть к фигурному катанию с радостью семейной жизни. Не отказалась от амбиций, а просто приправила их мудростью. Их с Макаром союз показал - даже в большом спорте людям можно найти любовь и стать от этого сильнее и счастливее.
