Рейтинг@Mail.ru
Трампу надоел конфликт с Ираном, пишут СМИ - РИА Новости, 08.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:46 08.05.2026
Трампу надоел конфликт с Ираном, пишут СМИ

Atlantic: Трампу надоел конфликт с Ираном, но возобновлять бои он не хочет

© REUTERS / Nathan HowardПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
© REUTERS / Nathan Howard
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
ВАШИНГТОН, 8 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп ищет способы выйти из военного противостояния с Тегераном без возобновления полномасштабных боевых действий, поскольку затяжной конфликт начал утомлять президента, сообщает журнал Atlantic со ссылкой на осведомленные источники.
"Внештатный советник, который регулярно с ним общается, сказал, что президенту (Трампу – ред.) "наскучила" война (с Ираном – ред.)… Несмотря на тупик в переговорах, Трамп не желает возобновлять военные действия", - пишет издание.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
Путин рассказал, о чем они с Трампом вспоминали в телефонном разговоре
Вчера, 20:08
Более того, на этой неделе Трамп и вовсе выразил нежелание "убивать людей" и распорядился свернуть военную активность перед поездкой в Пекин на следующей неделе, чтобы предстать перед главой КНР Си Цзиньпином в роли миротворца, а не лидера, застрявшего в очередной бесконечной войне на Ближнем Востоке, говорится в публикации.
При этом по данным издания, Трамп разочарован стойкостью Тегерана и считает конфликт слишком затянутым, из-за чего он блокирует призывы "ястребов" к возобновлению бомбардировок, предпочитая сохранять хрупкое перемирие.
Ранее Трамп заявлял о существенном прогрессе в ядерной сделке с Тегераном, а госсекретарь Марко Рубио объявил о завершении американской операции "Эпическая ярость". Одновременно с этим Вашингтон приостановил миссию "Проект Свобода" по сопровождению судов в Ормузском проливе, чтобы оценить шансы на окончательное подписание соглашения с Ираном.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
Трамп предложил всем наслаждаться документами Пентагона об НЛО
Вчера, 18:48
 
В миреИранТегеран (город)СШАДональд ТрампСи ЦзиньпинМарко РубиоВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала