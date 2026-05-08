Трампу надоел конфликт с Ираном, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 8 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп ищет способы выйти из военного противостояния с Тегераном без возобновления полномасштабных боевых действий, поскольку затяжной конфликт начал утомлять президента, сообщает журнал Atlantic со ссылкой на осведомленные источники.
Более того, на этой неделе Трамп и вовсе выразил нежелание "убивать людей" и распорядился свернуть военную активность перед поездкой в Пекин на следующей неделе, чтобы предстать перед главой КНР Си Цзиньпином в роли миротворца, а не лидера, застрявшего в очередной бесконечной войне на Ближнем Востоке, говорится в публикации.
При этом по данным издания, Трамп разочарован стойкостью Тегерана и считает конфликт слишком затянутым, из-за чего он блокирует призывы "ястребов" к возобновлению бомбардировок, предпочитая сохранять хрупкое перемирие.
Ранее Трамп заявлял о существенном прогрессе в ядерной сделке с Тегераном, а госсекретарь Марко Рубио объявил о завершении американской операции "Эпическая ярость". Одновременно с этим Вашингтон приостановил миссию "Проект Свобода" по сопровождению судов в Ормузском проливе, чтобы оценить шансы на окончательное подписание соглашения с Ираном.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.