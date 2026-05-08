04:56 08.05.2026
Трамп надеется, что вспышка хантавируса находится под контролем

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что ситуация с хантавирусом находится под контролем.
  • Администрация Трампа может представить подробный отчет о ситуации в ближайшее время.
ВАШИНГТОН, 8 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что ситуация с хантавирусом находится под контролем, и пообещал в ближайшее время представить полный отчет о зараженном судне.
"Ситуация, как мы надеемся, в значительной степени под контролем. Все дело в корабле", – сообщил американский лидер в беседе с журналистами, его слова цитирует пресс-служба Белого дома в соцсети X.
Он добавил, что уже в пятницу его администрация, возможно, представит более подробный отчет о ситуации, и подчеркнул, что этим занимается множество блестящих специалистов.
Американский лидер также выразил надежду, что гражданам США не придется беспокоиться о распространении вируса.
В ВОЗ ранее сообщили, что подтверждены семь случаев заражения хантавирусом на лайнере MV Hondius. Трое человек скончались, один находится в интенсивной терапии в ЮАР, еще для двоих требуется медицинская эвакуация.
