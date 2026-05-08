Трамп надеется, что вспышка хантавируса находится под контролем

ВАШИНГТОН, 8 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что ситуация с хантавирусом находится под контролем, и пообещал в ближайшее время представить полный отчет о зараженном судне.
"Ситуация, как мы надеемся, в значительной степени под контролем. Все дело в корабле", – сообщил американский лидер в беседе с журналистами, его слова цитирует пресс-служба Белого дома в соцсети X.
Он добавил, что уже в пятницу его администрация, возможно, представит более подробный отчет о ситуации, и подчеркнул, что этим занимается множество блестящих специалистов.
Американский лидер также выразил надежду, что гражданам США не придется беспокоиться о распространении вируса.