23:07 08.05.2026 (обновлено: 23:14 08.05.2026)
Токаев: СССР стал великой державой и учредителем ООН, победив фашизм

  • Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приехал в Москву на празднование Дня Победы.
  • Токаев отметил, что СССР стал великой державой, победив фашизм, и фактически был учредителем ООН.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с российским лидером Владимиром Путиным отметил, что Советский Союз вышел из Второй мировой войны со статусом великой державы и стал фактически учредителем ООН.
"Наши предки отстояли не только счастливое будущее своих детей, внуков. Но Советское государство, победив фашизм в Великой Отечественной войне, вышло из Второй мировой войны со статусом великой державы и стало учредителем фактически Организации Объединенных Наций, то есть занималось непосредственно формированием нового мирового порядка. Мы это все помним", - сказал Токаев.
