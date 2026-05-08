Токаев отметил, что СССР стал великой державой, победив фашизм

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с российским лидером Владимиром Путиным отметил, что Советский Союз вышел из Второй мировой войны со статусом великой державы и стал фактически учредителем ООН.

"Наши предки отстояли не только счастливое будущее своих детей, внуков. Но Советское государство, победив фашизм в Великой Отечественной войне, вышло из Второй мировой войны со статусом великой державы и стало учредителем фактически Организации Объединенных Наций, то есть занималось непосредственно формированием нового мирового порядка. Мы это все помним", - сказал Токаев.