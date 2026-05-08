Токаев рассказал, сколько фронтовиков осталось в Казахстане

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в Казахстане осталось 57 фронтовиков.
- Более 32 тысяч человек считаются участниками войны, так как работали в тылу.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. В Казахстане осталось 57 фронтовиков, сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным.
"Это праздник, как говорится в одной известной песне, "со слезами на глазах". Мы чествуем героев ушедшей войны, самой кровопролитной войны в истории человечества. В Казахстане мы чествуем наших ветеранов. 57 фронтовиков осталось в Казахстане живущих, помнящих войну. Мы, естественно, их отмечаем премиями, выплатами. А в целом более 32 тысяч человек, которые считаются участниками войны, потому что работали в тылу. Как известно, без тыла не бывает и фронта", - сказал президент Казахстана.