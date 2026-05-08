На Солнце произошла мощная вспышка с эффектным взрывом.

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. На Солнце зафиксировали мощную вспышку с эффектным взрывом, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
"Красивая вспышка на Солнце. <…> На левом краю звезды с обратной стороны выходят крупные группы пятен", — говорится в Telegram-канале учреждения.
Как уточнили в лаборатории, сильную вспышку балла М2.6 зарегистрировали в 18:14 мск 7 мая. Это первое событие такого уровня за последние три дня. До нее произошли три обычные вспышки класса С.
Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Они могут вызывать на Земле магнитные бури, которые приводят к нарушениям в работе энергосистем и влияют на пути миграций птиц и животных. Сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях. Кроме того, повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями. Однозначного ответа, влияют ли магнитные бури на здоровье людей, пока нет.