В аэропорту Сочи задерживаются 66 рейсов

СОЧИ, 8 мая - РИА Новости. Одиннадцать рейсов в Сочи отменены, вылет и прилет 66 рейсов задерживается, следует из данных онлайн-табло сочинского аэропорта.
Минтранс РФ утром в пятницу сообщал, что работа 13 аэропортов юга России, в том числе Сочи, приостановлена из-за попадания украинских БПЛА в административное здание филиала "Аэронавигация Юга России" в Ростове-на-Дону.
По данным табло, в сочинском аэропорту задерживаются 33 рейса в Сочи, ближайшие вылеты отложены до 11.00 мск.
На прилет задерживаются также 33 рейса. Кроме того, отменены 11 рейсов из Ноябрьска, Челябинска, Махачкалы, Калуги, Минеральных Вод, Стамбула, три рейса из Санкт-Петербурга и два - из Москвы.