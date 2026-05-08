11:19 08.05.2026 (обновлено: 11:43 08.05.2026)
"Сердце разрывается!" Семенович высказалась о недопуске спортсменов

Семенович: россияне выступят под флагом и исполнят гимн на следующих ОИ

© РИА Новости / Алексей Никольский | Певица Анна Семенович
Певица Анна Семенович. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Анна Семенович верит, что российские спортсмены выступят под флагом и с гимном на следующей Олимпиаде.
  • Она подчеркнула, что спорт должен оставаться вне политики.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Певица и актриса Анна Семенович верит, что российские спортсмены выступят под государственным флагом и исполнят гимн России на следующей Олимпиаде.
Зимние Олимпийские игры прошли в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.
"Я хочу, чтобы у нас все получилось на следующей Олимпиаде: чтобы все справились с нервами, выступили под нашим российским флагом, с нашим гимном, чтобы нас так не засуживали, потому что это несправедливо", - сказала она в интервью РИА Новости.
Семенович рассказала, что следила за российскими фигуристами Петром Гуменником и Аделией Петросян, которые принимали участие в Олимпийских играх, которые прошли в Италии. По ее мнению, оценки судей, оценивавших выступление Гуменника, были несправедливыми, ему сильно занизили баллы, а Петросян не удалось справиться с нервами.
"Когда тебя вот так засуживают, это так обидно! Я сама через это прошла. Я знаю, как это больно - просто сердце разрывается, когда с тобой так поступают", - добавила она.
Кроме того, Семенович подчеркнула, что спорт должен оставаться вне политики.
Семенович начала заниматься фигурным катанием с трех лет, перешла в танцы на льду в возрасте пяти лет. Каталась под руководством Елены Чайковской, Натальи Линичук и Геннадия Карпоносова. В 2000 году получила звание мастера спорта международного класса, входила в шестерку лучших танцоров мира. В 2001 году Семенович была вынуждена завершить спортивную карьеру в связи с травмой мениска.
СпортРоссияИталияПётр ГуменникАнна СеменовичАделия Петросян
 
