Нурлан Сабуров высказался о комиках в политике

ДУБАЙ, 8 мая - РИА Новости. Казахстанский комик Нурлан Сабуров, которому на 50 лет запретили въезд в Россию, на концерте в Дубае назвал плохой идеей нахождение комиков в политике на руководящих должностях, передает корреспондент РИА Новости.

Въезд в Россию Сабурову запретили в конце января, в феврале он вернулся на родину в Казахстан.

"Мне предлагали стать мэром Степногорска, но, я считаю, ставить комика политическим руководителем - плохая идея. Я бы всех своих друзей назначил", - сказал Сабуров

В течение концерта он несколько раз просил зрителей не снимать его пассажи, объясняя это тем, что они могут быть вырваны из контекста.