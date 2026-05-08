Нурлан Сабуров высказался о комиках в политике

ДУБАЙ, 8 мая - РИА Новости. Казахстанский комик Нурлан Сабуров, которому на 50 лет запретили въезд в Россию, на концерте в Дубае назвал плохой идеей нахождение комиков в политике на руководящих должностях, передает корреспондент РИА Новости.
Въезд в Россию Сабурову запретили в конце января, в феврале он вернулся на родину в Казахстан.
"Мне предлагали стать мэром Степногорска, но, я считаю, ставить комика политическим руководителем - плохая идея. Я бы всех своих друзей назначил", - сказал Сабуров.
В течение концерта он несколько раз просил зрителей не снимать его пассажи, объясняя это тем, что они могут быть вырваны из контекста.
Після запрета на въезд в РФ в январе Сабуров вернулся на родину в Казахстан. Комитет национальной безопасности Казахстана также объявил о начале проверки в отношении комика, при этом конкретная статья, по которой она проводится, до окончания мероприятий не уточняется.
