Комик Сабуров на концерте в Дубае "умолял" зрителей не снимать видео

Краткий пересказ от РИА ИИ Концерт Нурлана Сабурова состоялся в Дубайской опере 7 мая.

Комик несколько раз просил зрителей не снимать, из-за того, что его слова могут быть вырваны из контекста.

После запрета на въезд в Россию в январе Сабуров вернулся на родину в Казахстан, где в отношении него началась проверка.

ДУБАЙ, 8 мая - РИА Новости. Комик Нурлан Сабуров на концерте в Дубае несколько раз просил зрителей не снимать видео, передает корреспондент РИА Новости.

Концерт Сабурова , которому запретили въезд в Россию на полвека, состоялся в Дубайской опере 7 мая.

"Вас моя жизнь вообще ничему не учит? Не снимать, господа! На одном из концертов я пять минут выделил, чтобы люди не снимали… Умоляю вас, не снимайте, умоляю! Иначе я только в Антарктиде буду выступать из-за вас … только перед пингвинами останется", - начал выступление Сабуров.

В течение концерта он также несколько раз просил зрителей не снимать его пассажи, объясняя это тем, что они могут быть вырваны из контекста.

Казахстанский комик упомянул, что когда отменился его "тур на 120 городов" в России, он понял, что в Казахстане "очень мало городов".