Рейтинг@Mail.ru
Комик Сабуров на концерте в Дубае "умолял" зрителей не снимать видео - РИА Новости, 08.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:05 08.05.2026
Комик Сабуров на концерте в Дубае "умолял" зрителей не снимать видео

Комик Сабуров на концерте в Дубае несколько раз просил не снимать видео

© Александр Соколовский / YouTubeНурлан Сабуров
Нурлан Сабуров - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
© Александр Соколовский / YouTube
Нурлан Сабуров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Концерт Нурлана Сабурова состоялся в Дубайской опере 7 мая.
  • Комик несколько раз просил зрителей не снимать, из-за того, что его слова могут быть вырваны из контекста.
  • После запрета на въезд в Россию в январе Сабуров вернулся на родину в Казахстан, где в отношении него началась проверка.
ДУБАЙ, 8 мая - РИА Новости. Комик Нурлан Сабуров на концерте в Дубае несколько раз просил зрителей не снимать видео, передает корреспондент РИА Новости.
Концерт Сабурова, которому запретили въезд в Россию на полвека, состоялся в Дубайской опере 7 мая.
Нурлан Сабуров - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Сабуров заявил о намерении вернуться в Россию
25 февраля, 18:11
"Вас моя жизнь вообще ничему не учит? Не снимать, господа! На одном из концертов я пять минут выделил, чтобы люди не снимали… Умоляю вас, не снимайте, умоляю! Иначе я только в Антарктиде буду выступать из-за вас … только перед пингвинами останется", - начал выступление Сабуров.
В течение концерта он также несколько раз просил зрителей не снимать его пассажи, объясняя это тем, что они могут быть вырваны из контекста.
Казахстанский комик упомянул, что когда отменился его "тур на 120 городов" в России, он понял, что в Казахстане "очень мало городов".
После запрета на въезд в РФ в январе Сабуров вернулся на родину в Казахстан. Комитет национальной безопасности Казахстана также объявил о начале проверки в отношении комика, при этом конкретная статья, по которой она проводится, до окончания мероприятий не уточняется.
Нурлан Сабуров - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
Компания Нурлана Сабурова погасила задолженность по налогам
24 апреля, 18:31
 
РоссияКазахстанНурлан Сабуров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала