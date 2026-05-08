США выступают за сохранение текущего статуса Тайваня, заявил Рубио

РИМ, 8 мая - РИА Новости. США выступают за сохранение текущего статуса Тайваня, его силовое изменение дестабилизирует мир, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.
Соответствующее заявление он сделал в преддверии визита президента США Дональда Трампа в КНР (14-15 мая).
"Мы не хотим видеть каких-либо принудительных или вынужденных изменений ситуации, мы считаем, что это было бы дестабилизирующим для мира", – сказал Рубио журналистам.
Он также выразил уверенность, что вопрос Тайваня будет подниматься на встрече Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.
