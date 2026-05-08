Рейтинг@Mail.ru
США выступают за сохранение текущего статуса Тайваня, заявил Рубио - РИА Новости, 08.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:47 08.05.2026
США выступают за сохранение текущего статуса Тайваня, заявил Рубио

Рубио: США выступают за сохранение текущего статуса Тайваня

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Госсекретарь США Марко Рубио . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США выступают за сохранение текущего статуса Тайваня, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.
  • По его мнению, силовое изменение статуса Тайваня дестабилизирует мир.
РИМ, 8 мая - РИА Новости. США выступают за сохранение текущего статуса Тайваня, его силовое изменение дестабилизирует мир, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.
Соответствующее заявление он сделал в преддверии визита президента США Дональда Трампа в КНР (14-15 мая).
"Мы не хотим видеть каких-либо принудительных или вынужденных изменений ситуации, мы считаем, что это было бы дестабилизирующим для мира", – сказал Рубио журналистам.
Он также выразил уверенность, что вопрос Тайваня будет подниматься на встрече Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
Тайвань загнал себя в атомную ловушку
Вчера, 08:00
 
В миреСШАТайваньКитайМарко РубиоДональд ТрампСи Цзиньпин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала