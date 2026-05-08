Рубио: США не хотят тратить время на Украину без прогресса на переговорах

РИМ, 8 мая – РИА Новости. США не хотят тратить время на усилия по разрешению конфликта на Украине, если не увидят прогресса в переговорах, заявил в пятницу госсекретарь США Марко Рубио

"Мы не хотим тратить время и инвестировать время и силы в процесс, который не продвигается вперед. Но если мы увидим возможность выступить в качестве посредника и что это приблизит обе стороны к мирным договоренностям, то мы хотели бы это видеть", - сказал он журналистам.