Рубио: США не хотят тратить время на Украину без прогресса на переговорах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США не хотят тратить время на усилия по разрешению конфликта на Украине без прогресса в переговорах.
- По его словам, США хотели бы видеть возможность выступить в качестве посредника, если это приблизит обе стороны к мирным договоренностям.
РИМ, 8 мая – РИА Новости. США не хотят тратить время на усилия по разрешению конфликта на Украине, если не увидят прогресса в переговорах, заявил в пятницу госсекретарь США Марко Рубио
"Мы не хотим тратить время и инвестировать время и силы в процесс, который не продвигается вперед. Но если мы увидим возможность выступить в качестве посредника и что это приблизит обе стороны к мирным договоренностям, то мы хотели бы это видеть", - сказал он журналистам.