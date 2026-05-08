Премия РПЛ пройдет в середине межсезонья, заявил Алаев

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости, Андрей Михайлов. Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев в разговоре с РИА Новости заявил, что премия "Герои РПЛ" пройдет в середине межсезонья.
Сезон-2025/26 в РПЛ завершится 17 мая. Старт нового розыгрыша чемпионата страны намечен на 26 июля.
"Премия РПЛ обязательно состоится. Сроки скоро назовем. Возможно, она будет приурочена к летнему турниру. Возможно, мы сдвинем церемонию - раньше проводили сразу после 30-го тура, а сейчас планируем в середине межсезонья, ближе к новому сезону", - сказал Алаев.
Премия "Герои РПЛ" проводится с 2023 года. Приз лучшему игроку сезона поочередно получали вингер петербургского "Зенита" Малком, нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин и форвард "Краснодара" Джон Кордоба.