03:18 08.05.2026
Россияне назвали лучшие фильмы о Великой Отечественной войне

Кадр из фильма "В бой идут одни "старики". Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • По результатам исследования SuperJob и «Кион», фильм «В бой идут одни старики» признан лучшим фильмом о Великой Отечественной войне среди россиян, набрав 16% голосов.
  • Второе место занял фильм «А зори здесь тихие» (14%), третье — «Они сражались за Родину» (11%).
  • Женщины чаще всего называли лучшим фильмом о войне «А зори здесь тихие», а мужчины — «В бой идут одни старики».
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россияне считают фильмы "В бой идут одни старики" и "А зори здесь тихие" лучшими фильмами о войне, при этом мужчины чаще отдают предпочтение первой киноленте, а женщины - второй, говорится в исследовании SuperJob и "Кион", результатами которого они поделились с РИА Новости.
"В бой идут одни старики" - лучший фильм о Великой Отечественной войне, по мнению россиян. Картина Леонида Быкова набрала 16% голосов. Второе место занял фильм Станислава Ростоцкого "А зори здесь тихие" (14%), третье - лента Сергея Бондарчука "Они сражались за Родину" (11%)", - говорится в исследовании, проведенном на основании опроса 1600 совершеннолетних россиян по всей стране.
Следом расположились картины "Иди и смотри" Элема Климова и "Офицеры" Владимира Рогового, набравшие по 4% голосов. "Семнадцать мгновений весны" Татьяны Лиозновой и киноэпопея "Освобождение" Юрия Озерова получили по 2% голосов.
По 1% респондентов назвали своими любимыми киноленты "Судьба человека", "Брестская крепость", "Диверсант", "Солдатик", "Т-34", "Аты-баты, шли солдаты…", "Батальоны просят огня", "В августе 44-го", "Горячий снег", "Противостояние", "Сталинград", "Штрафбат", "Звезда", "Баллада о солдате" и "Летят журавли".
Еще 15% проголосовали за другие киноленты, как отечественные, так и зарубежные, а 4% отметили, что хороших фильмов о войне много, и выделить какой-то один невозможно. Не смотрят кино о войне 3% опрошенных. Остальные затруднились с ответом.
"А зори здесь тихие" - безусловный лидер у женщин (21% против 8% среди мужчин). В качестве любимого фильма о войне россиянки также чаще называли ленту "Офицеры" (7% и 1% соответственно). Мужчины же чаще выбирали "Они сражались за Родину" (14% против 8% среди женщин), "Освобождение" (3% и 0%), "Иди и смотри" (5% и 3%)", - заключили аналитики.
