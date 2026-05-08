Россияне назвали лучшие фильмы о Великой Отечественной войне

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россияне считают фильмы "В бой идут одни старики" и "А зори здесь тихие" лучшими фильмами о войне, при этом мужчины чаще отдают предпочтение первой киноленте, а женщины - второй, говорится в исследовании SuperJob и "Кион", результатами которого они поделились с РИА Новости.
"В бой идут одни старики" - лучший фильм о Великой Отечественной войне, по мнению россиян. Картина Леонида Быкова набрала 16% голосов. Второе место занял фильм Станислава Ростоцкого "А зори здесь тихие" (14%), третье - лента Сергея Бондарчука "Они сражались за Родину" (11%)", - говорится в исследовании, проведенном на основании опроса 1600 совершеннолетних россиян по всей стране.
Следом расположились картины "Иди и смотри" Элема Климова и "Офицеры" Владимира Рогового, набравшие по 4% голосов. "Семнадцать мгновений весны" Татьяны Лиозновой и киноэпопея "Освобождение" Юрия Озерова получили по 2% голосов.
По 1% респондентов назвали своими любимыми киноленты "Судьба человека", "Брестская крепость", "Диверсант", "Солдатик", "Т-34", "Аты-баты, шли солдаты…", "Батальоны просят огня", "В августе 44-го", "Горячий снег", "Противостояние", "Сталинград", "Штрафбат", "Звезда", "Баллада о солдате" и "Летят журавли".
Еще 15% проголосовали за другие киноленты, как отечественные, так и зарубежные, а 4% отметили, что хороших фильмов о войне много, и выделить какой-то один невозможно. Не смотрят кино о войне 3% опрошенных. Остальные затруднились с ответом.
"А зори здесь тихие" - безусловный лидер у женщин (21% против 8% среди мужчин). В качестве любимого фильма о войне россиянки также чаще называли ленту "Офицеры" (7% и 1% соответственно). Мужчины же чаще выбирали "Они сражались за Родину" (14% против 8% среди женщин), "Освобождение" (3% и 0%), "Иди и смотри" (5% и 3%)", - заключили аналитики.
