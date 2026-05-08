Рейтинг@Mail.ru
Лучший хореограф мира поставит программы российским фигуристам - РИА Новости Спорт, 08.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
16:36 08.05.2026 (обновлено: 16:54 08.05.2026)
Лучший хореограф мира поставит программы российским фигуристам

Французский хореограф Ришо поставит программы российским фигуристам

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФигурное катание
Фигурное катание - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Фигурное катание. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Французский хореограф Бенуа Ришо поставит программы нескольким фигуристам сборной России.
  • Он уже прибыл в Москву и планирует поставить произвольные танцы серебряным призерам чемпионата России Василисе Кагановской и Максиму Некрасову, а также победителям первенства страны среди юниоров Марии Фефеловой и Артему Валову.
  • Короткую программу Ришо планирует поставить двукратному чемпиону страны в одиночном катании Евгению Семененко.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости, Влад Жуков. Лучший хореограф мира по версии Международного союза конькобежцев (ISU) француз Бенуа Ришо поставит программы нескольким фигуристам сборной России, сообщил РИА Новости источник, близкий к ситуации.
Отмечается, что Ришо прибыл в Москву для постановок в пятницу. Он поставит произвольные танцы серебряным призерам чемпионата России в танцах на льду Василисе Кагановской/Максиму Некрасову и победителям первенства страны среди юниоров Марии Фефеловой/Артему Валову. Кроме того, планируется, что Ришо поставит короткую программу двукратному чемпиону страны в одиночном катании Евгению Семененко.
Планировалось, что Ришо в ходе визита в Москву также поставит программу серебряному призеру чемпионата страны Софье Муравьевой, но после ее недавнего расставания с тренером Алексеем Мишиным сотрудничество было отменено.
Ришо дважды признавался лучшим хореографом мира по версии ISU. Он сотрудничает с множеством звездных фигуристов. В прошлом сезоне он также ставил произвольный танец Кагановской/Некрасову и произвольную программу Муравьевой.
Софья Муравьева - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
Утомила Плющенко и Мишина: почему Муравьева не уживается с тренерами
6 мая, 18:50
 
Фигурное катаниеСпортСофья МуравьеваМаксим НекрасовЕвгений СемененкоМеждународный союз конькобежцев (ISU)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    К. Хачанов
    А. Шевченко
    66
    44
  • Теннис
    Завершен
    Т. Гибсон
    Д. Шнайдер
    711
    566
  • Теннис
    Завершен
    Л. Самсонова
    Э. Ли
    66
    43
  • Теннис
    Завершен
    Е. Александрова
    Л. Зигемунд
    471
    666
  • Футбол
    Завершен
    Родина
    ФK Челябинск
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия Д
    Айнтрахт Фр
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Ланс
    Нант
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Торино
    Сассуоло
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Леванте
    Осасуна
    3
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала