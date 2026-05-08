Лучший хореограф мира поставит программы российским фигуристам

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости, Влад Жуков. Лучший хореограф мира по версии Международного союза конькобежцев (ISU) француз Бенуа Ришо поставит программы нескольким фигуристам сборной России, сообщил РИА Новости источник, близкий к ситуации.
Отмечается, что Ришо прибыл в Москву для постановок в пятницу. Он поставит произвольные танцы серебряным призерам чемпионата России в танцах на льду Василисе Кагановской/Максиму Некрасову и победителям первенства страны среди юниоров Марии Фефеловой/Артему Валову. Кроме того, планируется, что Ришо поставит короткую программу двукратному чемпиону страны в одиночном катании Евгению Семененко.
Планировалось, что Ришо в ходе визита в Москву также поставит программу серебряному призеру чемпионата страны Софье Муравьевой, но после ее недавнего расставания с тренером Алексеем Мишиным сотрудничество было отменено.
Ришо дважды признавался лучшим хореографом мира по версии ISU. Он сотрудничает с множеством звездных фигуристов. В прошлом сезоне он также ставил произвольный танец Кагановской/Некрасову и произвольную программу Муравьевой.