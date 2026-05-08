Узбекистан уделяет большое внимание сохранению памяти о ВОВ, заявил Путин

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Власти Узбекистана уделяют большое внимание сохранению памяти о Великой Отечественной войне, и Парк Победы в Ташкенте является свидетельством этому, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Я видел, какое значение вы уделяете этим историческим событиям, и тот музей (Парк победы - ред.), который вы создали в Ташкенте, отражает не только дух того времени и единство всех народов Советского Союза перед общей угрозой, но и отражает отношение сегодняшнего руководства Узбекистана к этим событиям", - сказал он на встрече с узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиеевым.