Узбекистан уделяет большое внимание сохранению памяти о ВОВ, заявил Путин - РИА Новости, 08.05.2026
23:12 08.05.2026
Узбекистан уделяет большое внимание сохранению памяти о ВОВ, заявил Путин

Путин: Узбекистан уделяет большое внимание сохранению памяти о ВОВ

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Власти Узбекистана уделяют большое внимание сохранению памяти о Великой Отечественной войне, и Парк Победы в Ташкенте является свидетельством этому, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Я видел, какое значение вы уделяете этим историческим событиям, и тот музей (Парк победы - ред.), который вы создали в Ташкенте, отражает не только дух того времени и единство всех народов Советского Союза перед общей угрозой, но и отражает отношение сегодняшнего руководства Узбекистана к этим событиям", - сказал он на встрече с узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиеевым.
