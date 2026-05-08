Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал приезд Мирзиеева в Москву знаком особых отношений - РИА Новости, 08.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:57 08.05.2026 (обновлено: 22:58 08.05.2026)
Путин назвал приезд Мирзиеева в Москву знаком особых отношений

Путин назвал приезд Мирзиеева в Москву на 9 Мая знаком особых отношений

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин заявил, что приезд президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Москву на Парад Победы является знаком особых отношений.
  • Он подчеркнул, что отношения между Россией и Узбекистаном — это не просто дружба, а братское взаимодействие.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что приезд президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Москву на Парад Победы является знаком особых отношений.
"Мы отдаем себе отчет в том что в современных условиях, условиях сегодняшнего дня наша встреча в том числе по поводу даже праздничных мероприятий является проявлением и знаком особых отношений, отношений не просто дружбы, а братского взаимодействия", - сказал Путин в ходе встречи с Мирзиеевым.
"То, что президент Узбекистана, несмотря на внешние сигналы и угрозы, все-таки находится здесь и завтра вместе с нами будет присутствовать на военном параде на Красной площади - это особый знак. Мы прекрасно отдаем себе в этом отчет и благодарны вам за этот знак дружбы и внимания нашим общим праздничным мероприятиям", - подчеркнул он.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
Путин оценил развитие Узбекистана под руководством Мирзиеева
Вчера, 22:52
 
МоскваШавкат МирзиеевВладимир ПутинУзбекистанРоссияДень Победы — 2026
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала