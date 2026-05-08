Путин назвал приезд Мирзиеева в Москву знаком особых отношений

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что приезд президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Москву на Парад Победы является знаком особых отношений.
- Он подчеркнул, что отношения между Россией и Узбекистаном — это не просто дружба, а братское взаимодействие.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что приезд президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Москву на Парад Победы является знаком особых отношений.
"Мы отдаем себе отчет в том что в современных условиях, условиях сегодняшнего дня наша встреча в том числе по поводу даже праздничных мероприятий является проявлением и знаком особых отношений, отношений не просто дружбы, а братского взаимодействия", - сказал Путин в ходе встречи с Мирзиеевым.
"То, что президент Узбекистана, несмотря на внешние сигналы и угрозы, все-таки находится здесь и завтра вместе с нами будет присутствовать на военном параде на Красной площади - это особый знак. Мы прекрасно отдаем себе в этом отчет и благодарны вам за этот знак дружбы и внимания нашим общим праздничным мероприятиям", - подчеркнул он.