Путин поблагодарил президента Казахстана за приезд в Москву

Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Путин поблагодарил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева за приезд в Москву на празднование Дня Победы.

Он отметил важность Дня Победы для народов России и Казахстана и подчеркнул личный вклад Токаева в развитие межгосударственных связей.

Путин отметил, что с событиями военных лет напрямую связана и семья Токаева.

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил президента Казахстана Касым Жомарт Токаева за то, что он приехал в Москву на празднование Дня Победы.

"Особенно приятно вас видеть сегодня и завтра. Несмотря на все, что вокруг этого события (Дня Победы) происходит, вы сочли возможным для себя приехать к Москву и быть в эти дни вместе с Россией . Это лучшее доказательство того, на каком уровне находятся отношения между Казахстаном и Российской Федерацией", - сказал Путин в ходе встречи с Токаевым.

"В значительной степени это происходит благодаря вам и вашему личному вкладу в развитие межгосударственных связей. Большое спасибо еще раз за то, вы в Москве", - подчеркнул президент РФ.

Он отметил, что День Победы для народов России и Казахстана очень важный праздник.

"Я знаю, с событиями военных лет напрямую связана и ваша семья. Для нас лично и наших народов это грандиозный, большой, может быть, самый главный для всех нас праздник", - сказал Путин.

Отдельно президент России обратил внимание на гуманитарные связи России и Казахстана, в том числе в области образования.

"Школа "Сириус" практически уже активно начала работать на нашей территории - в Алма-Ате Астане , других городах, очень хороший проект, я лично курирую эти проекты. Конечно, много работы впереди, но я думаю, что мы сможем реализовать данные проекты", - сказал Токаев, отметив, что Казахстан в них заинтересован.

В сфере туризма, добавил он, по итогам 2025 года Россия вышла на первое место по количеству туристов в Казахстане, на втором месте - Китай , на третьем - Индия

"Показатели очень хорошие и, конечно же, я надеюсь, что предстоящие саммит и заседания Высшего евразийского экономического Союза будут также успешными... Я полагаю, что ваш предстоящий государственный визит в Казахстан будет событием огромной без всякого преувеличения важности - политической важности, исторической важности", - сказал он.

Путин на это сказал: "Будем готовиться к работе в рамках этого визита".

Токаев, приехавший в Москву на мероприятия по случаю 81 годовщины Победы в Великой Отечественной войне, отметил, что это праздник со слезами на глазах, когда чувствуются герои самой кровопролитной воины в истории человечества.

"Не зря погибли наши предки, поскольку надо помнить, что они отстояли не только счастливое будущее своих детей и внуков, но Советское государство, победив фашизм в Великой Отечественной войне, (которое - ред.) вышло из Второй мировой войны со статусом великой державы и стало учредителем фактически Организация Объединённых наций, то есть занималась непосредственно формированием нового мирового порядка после Второй мировой", - отметил он.