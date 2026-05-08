Путин поблагодарил президента Казахстана за приезд в Москву

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил президента Казахстана Касым Жомарт Токаева за то, что он приехал в Москву на празднование Дня Победы.
"Особенно приятно вас видеть сегодня и завтра. Несмотря на все, что вокруг этого события (Дня Победы) происходит, вы сочли возможным для себя приехать к Москву и быть в эти дни вместе с Россией. Это лучшее доказательство того, на каком уровне находятся отношения между Казахстаном и Российской Федерацией", - сказал Путин в ходе встречи с Токаевым.
"В значительной степени это происходит благодаря вам и вашему личному вкладу в развитие межгосударственных связей. Большое спасибо еще раз за то, вы в Москве", - подчеркнул президент РФ.
Он отметил, что День Победы для народов России и Казахстана очень важный праздник.
"Я знаю, с событиями военных лет напрямую связана и ваша семья. Для нас лично и наших народов это грандиозный, большой, может быть, самый главный для всех нас праздник", - сказал Путин.
Отдельно президент России обратил внимание на гуманитарные связи России и Казахстана, в том числе в области образования.
"Школа "Сириус" практически уже активно начала работать на нашей территории - в Алма-Ате, Астане, других городах, очень хороший проект, я лично курирую эти проекты. Конечно, много работы впереди, но я думаю, что мы сможем реализовать данные проекты", - сказал Токаев, отметив, что Казахстан в них заинтересован.
"Показатели очень хорошие и, конечно же, я надеюсь, что предстоящие саммит и заседания Высшего евразийского экономического Союза будут также успешными... Я полагаю, что ваш предстоящий государственный визит в Казахстан будет событием огромной без всякого преувеличения важности - политической важности, исторической важности", - сказал он.
Путин на это сказал: "Будем готовиться к работе в рамках этого визита".
Токаев, приехавший в Москву на мероприятия по случаю 81 годовщины Победы в Великой Отечественной войне, отметил, что это праздник со слезами на глазах, когда чувствуются герои самой кровопролитной воины в истории человечества.
"Не зря погибли наши предки, поскольку надо помнить, что они отстояли не только счастливое будущее своих детей и внуков, но Советское государство, победив фашизм в Великой Отечественной войне, (которое - ред.) вышло из Второй мировой войны со статусом великой державы и стало учредителем фактически Организация Объединённых наций, то есть занималась непосредственно формированием нового мирового порядка после Второй мировой", - отметил он.
В Казахстане это все помнят и чествуют своих ветеранов, сказал Токаев, отметив, что в Казахстане осталось 57 фронтовиков и более 32 000 человек, которые считаются участниками войны.