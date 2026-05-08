Путин наградил медалью "За труды в культуре и искусстве" актрису Зудину

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин наградил актрису Марину Зудину медалью "За труды в культуре и искусстве".
- Марина Зудина получила награду за заслуги в области отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил медалью "За труды в культуре и искусстве" актрису Марину Зудину, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"За заслуги в области отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить медалью "За труды в культуре и искусстве" Зудину Марину Вячеславовну - артистку государственного бюджетного учреждения культуры города Москва "Московский театр Олега Табакова", - говорится в документе.