20:51 08.05.2026
Путин одобрил поправки к соглашению с Белоруссией о свободе передвижения

Путин поручил МВД подписать поправки в соглашение с Белоруссией о передвижениях

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин одобрил предложение подписать протокол о внесении изменений в Соглашение между Россией и Белоруссией об обеспечении равных прав граждан двух стран на свободу передвижения.
  • Соглашение от 24 января 2006 года предполагает обеспечение равных прав граждан на выбор места пребывания и жительства на территориях государств — участников Союзного государства.
  • Президент поручил МВД подписать протокол после достижения договоренности с белорусской стороной.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин одобрил предложение подписать протокол о внесении изменений в Соглашение между Россией и Белоруссией об обеспечении равных прав граждан двух стран на свободу передвижения и поручил МВД РФ подписать указанный документ.
Соглашение от 24 января 2006 года также предполагает обеспечение равных прав граждан на выбор места пребывания и жительства на территориях государств - участников Союзного государства.
"Принять предложение правительства РФ о подписании Протокола о внесении изменений в Соглашение между РФ и Республикой Беларусь об обеспечении равных прав граждан РФ и Республики Беларусь на свободу передвижения", - говорится в распоряжении президента, которое опубликовано на официальном портале правовых актов.
Кроме того, президент дал поручение МВД РФ подписать протокол.
"Поручить МВД России по достижении договоренности с белорусской стороной подписать от имени РФ указанный протокол, разрешив вносить в его проект, одобренный правительством РФ, изменения, не имеющие принципиального характера", - следует из документа.
