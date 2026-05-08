Путин одобрил поправки к соглашению с Белоруссией о свободе передвижения

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин одобрил предложение подписать протокол о внесении изменений в Соглашение между Россией и Белоруссией об обеспечении равных прав граждан двух стран на свободу передвижения и поручил МВД РФ подписать указанный документ.

Соглашение от 24 января 2006 года также предполагает обеспечение равных прав граждан на выбор места пребывания и жительства на территориях государств - участников Союзного государства.

"Принять предложение правительства РФ о подписании Протокола о внесении изменений в Соглашение между РФ и Республикой Беларусь об обеспечении равных прав граждан РФ и Республики Беларусь на свободу передвижения", - говорится в распоряжении президента, которое опубликовано на официальном портале правовых актов.

Кроме того, президент дал поручение МВД РФ подписать протокол.