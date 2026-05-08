20:07 08.05.2026 (обновлено: 20:13 08.05.2026)
Удар Киева по Ростовской области грозил безопасности судов, заявил Путин

  • Владимир Путин заявил, что удар Киева по Ростовскому региональному центру организации воздушного движения мог сказаться на безопасности гражданских судов.
  • Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о ночной атаке БПЛА и ракет в регионе.
  • В селе Чалтырь повреждены частные дома и автомобили, в Мясниковском районе произошло возгорание складских помещений.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Удар Киева по Ростовскому региональному центру организации воздушного движения мог бы сказаться на безопасности гражданских судов, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Сегодня рано утром киевский режим совершил еще один акт, безусловно, террористического характера. А именно, нанес удар по Ростовскому региональному центру организации воздушного движения. Это, безусловно, могло бы сказаться на безопасности гражданских воздушных судов. К счастью, никаких трагических событий не произошло в результате высокопрофессиональной работы наших авиационных диспетчеров", - сказал Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ в режиме видеоконференции.
Ранее в пятницу губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что ночью регион подвергся воздушной атаке БПЛА и ракеты. В селе Чалтырь повреждения получили 50 частных домов и три автомобиля. В Мясниковском районе в Юго-Восточной промзоне в результате падения ракеты произошло возгорание складских помещений, обрушение здания склада, пожар локализован. В Ростове-на-Дону также повреждены жилые дома и административное здание.
