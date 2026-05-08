Путин и Медведев поздравили ветеранов в Абхазии с 81-й годовщиной Победы

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев направили президенту Абхазии Бадре Гунбе поздравительные послания по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба абхазского лидера.
"Прошу Вас передать всем проживающим в Республике ветеранам слова самой искренней благодарности, а также пожелания доброго здоровья, благополучия и долголетия", - приводит пресс-служба слова из письма Путина.
Российский президент также подчеркнул, что убежден в том, что "закаленные на полях сражений" традиции дружбы и взаимопомощи будут и впредь служить надежной основой для укрепления российско-абхазских союзнических отношений и станут нравственным ориентиром для следующих поколений.
Медведев также отметил в своем поздравлении, что принципы дружбы и солидарности и сегодня являются прочной основой российско-абхазского союзничества и стратегического партнерства. "Прошу Вас, уважаемый Бадра Зурабович, передать проживающим в Абхазии ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла самые теплые пожелания счастья, долголетия и всего наилучшего", - приводит слова из послания пресс-служба Гунбы.
Зампредседателя Совбеза РФ также добавил, что в эту знаменательную дату во всех постсоветских странах чествуют всех сумевших отстоять независимость Родины и предотвратить расползание "коричневой чумы" по миру.