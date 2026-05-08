Путин вручит Президентскому полку Орден Жукова
12:57 08.05.2026 (обновлено: 12:59 08.05.2026)
Путин вручит Президентскому полку Орден Жукова

Песков: Путин вручит Президентскому полку Орден Жукова по случаю его 90-летия

  • Президент России Владимир Путин в пятницу вручит Орден Жукова Президентскому полку.
  • Церемония вручения Ордена Жукова пройдет в Большом Кремлевском дворце в Георгиевском зале.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу вручит Орден Жукова Президентскому полку Службы коменданта Московского Кремля ФСО РФ по случаю его 90-летия, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В пятницу Путин работает в Кремле, отметил пресс-секретарь главы государства.
"В этом году Президентскому полку Службы коменданта Московского Кремля ФСО России исполнилось 90 лет. И по случаю этой даты сегодня состоится церемония вручения Ордена Жукова Президентскому полку. Церемония пройдет в Большом Кремлевском дворце, в Георгиевском зале, торжественная церемония. Глава государства вручит этот орден. Будет выступление там президента", - сказал Песков журналистам.
