Шествие Бессмертного полка прошло на советском воинском кладбище в Даляне
12:55 08.05.2026 (обновлено: 17:46 08.05.2026)
Шествие Бессмертного полка прошло на советском воинском кладбище в Даляне

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Шествие "Бессмертного полка" и другие мероприятия, посвященные 81-й годовщине Великой Победы, прошли на советском воинском кладбище в Даляне.
  • В праздничных мероприятиях приняли участие российские дипломаты, учащиеся школы при посольстве России в КНР, члены движения "Победа 9/45", студенты, соотечественники и курсанты судна "Паллада".
ДАЛЯНЬ (Китай), 8 мая – РИА Новости. Шествие "Бессмертный полк" и ряд других мероприятий, посвященных 81-й годовщине Великой Победы, прошли в пятницу на советском мемориальном воинском кладбище в Даляне в северо-восточной китайской провинции Ляонин, передает корреспондент РИА Новости.
В праздничных мероприятиях в районе Люйшунькоу приняли участие российские дипломаты, учащиеся школы при посольстве РФ в КНР, члены международного патриотического движения "Победа 9/45", студенты, соотечественники и курсанты учебно-парусного судна "Паллада".
"Ваше присутствие здесь является свидетельством глубокого уважения к общей истории, к памяти павших в боях с фашизмом и японским милитаризмом, к тем нравственным ценностям, которые объединяют наши народы, - сказала на церемонии открытия генконсул России в Шэньяне Наталья Прыжкова.
Она добавила, что особую значимость имеет то, что сегодня на мемориале присутствуют представители разных поколений. "Именно так формируется подлинная культура памяти – через личное участие, через уважение к прошлому, через совместную ответственность за будущее", - добавила дипломат.
Вице-спикер Госдумы РФ, руководитель международного патриотического движения "Победа 9/45" Борис Чернышов заявил, что "Победа 9/45" уже второй год подряд проводит празднования 9 Мая в разных странах.
"В 81-ю годовщину Великой Победы мы расширяем географию: акции и концерты проходят в десятках стран, в том числе в Кыргызстане, Таджикистане, Узбекистане, Китае, а также в ряде западных стран", - указал он.
Чернышов отметил стремительный рост числа единомышленников движения по всему миру, "потому что запрос на правду сегодня колоссальный". "И пока на Западе пытаются обнулить наше прошлое, мы строим прочные мосты между поколениями", — сказал он.
Участники памятных мероприятий возложили венки и цветы к центральному монументу мемориала. Также прошла акция "Звезда памяти" и осмотр фотовыставки "Дальневосточный финал. Окончание Второй мировой войны".
Мемориальное кладбище в районе Люйшунькоу Даляня является крупнейшим российским военно-мемориальным объектом в Азии, а также крупнейшим захоронением иностранных граждан в Китае. На нем захоронены более 2 тысяч советских граждан, в том числе бойцы Красной армии, участвовавшие в освобождении северо-востока Китая от японских захватчиков во время Второй мировой войны, а также летчики и солдаты, погибшие в Корейской войне. На кладбище захоронены в том числе 192 советских воина, павших при освобождении города Даляня от японских захватчиков в августе 1945 года.
В миреРоссияКитайШэньянБорис Чернышов (депутат)Госдума РФДень Победы — 2026Наталья Прыжкова
 
 
