Дед Овечкина за подвиги во время войны был награжден медалью "За отвагу"

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Дед хоккеиста Александра Овечкина, телефонист Николай Кабаев в годы Великой Отечественной войны шесть раз восстанавливал линию связи под огнем противника, чтобы батарея смогла выполнить боевое задание, следует из архивного документа, с которым ознакомилось РИА Новости.

За свой подвиг Кабаев был награжден медалью "За отвагу".

« "Под ураганным огнем противника шесть раз исправлял порывы линии, этим самым обеспечил бесперебойную связь и батарея выполнила боевое задание", - говорится в тексте наградного листа. Речь идет о событиях, произошедших в июне 1944 года.

К медали "За отвагу" дед Овечкина был представлен в звании телефониста 540-го артиллерийского минометного полка 49-й армии второго Белорусского фронта.