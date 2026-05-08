Дед Овечкина за подвиги во время войны был награжден медалью "За отвагу"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дед хоккеиста Александра Овечкина, телефонист Николай Кабаев, в годы Великой Отечественной войны шесть раз восстанавливал линию связи под огнем противника.
- За свой подвиг Николай Кабаев был награжден медалью "За отвагу".
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Дед хоккеиста Александра Овечкина, телефонист Николай Кабаев в годы Великой Отечественной войны шесть раз восстанавливал линию связи под огнем противника, чтобы батарея смогла выполнить боевое задание, следует из архивного документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
За свой подвиг Кабаев был награжден медалью "За отвагу".
"Под ураганным огнем противника шесть раз исправлял порывы линии, этим самым обеспечил бесперебойную связь и батарея выполнила боевое задание", - говорится в тексте наградного листа. Речь идет о событиях, произошедших в июне 1944 года.
К медали "За отвагу" дед Овечкина был представлен в звании телефониста 540-го артиллерийского минометного полка 49-й армии второго Белорусского фронта.
Николай Кабаев родился в 1922 году в Мордовской АССР. В Рабоче-крестьянскую Красную Армию он был призван 6 декабря 1941 года.
