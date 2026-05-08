Токаев примет участие в мероприятиях ко Дню Победы в Москве - РИА Новости, 08.05.2026
16:04 08.05.2026 (обновлено: 16:10 08.05.2026)
Токаев примет участие в мероприятиях ко Дню Победы в Москве

© РИА Новости / POOL | Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в торжественных мероприятиях в Москве, посвященных 81-й годовщине Великой Победы, сообщил его пресс-секретарь Айбек Смадияров.
"Президент Касым-Жомарт Токаев примет участие в торжественных мероприятиях в Москве, посвященных 81-й годовщине Великой Победы. Кремль выразил удовлетворение в связи с этим решением казахского лидера, назвав его предстоящий рабочий визит в Москву "дружественным шагом"", - сообщил пресс-секретарь казахстанского лидера в своем Telegram-канале.
МоскваКазахстанКасым-Жомарт ТокаевДень Победы — 2026
 
 
