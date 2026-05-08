Краткий пересказ от РИА ИИ
- Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко назвал День Победы святым праздником.
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко назвал День Победы святым праздником.
Ранее сообщалось, что Кириенко, на фоне атак ВСУ на Энергодар, посетил Запорожскую АЭС, где провел рабочее совещание.
"В каждой семье есть герои, которые отдали свою жизнь за победу советского народа в Великой Отечественной войне. Эта гордость народа-победителя, память - она для каждого из нас святая, поэтому это святой праздник", - сказал Кириенко в обращении к жителям Энергодара и коллективу Запорожской атомной станции в преддверии Дня Победы. Обращение опубликовано в канале станции на платформе "Макс".