Песков: оценку ограничений в воздушном пространстве на юге дает Минтранс
13:07 08.05.2026
Песков: оценку ограничений в воздушном пространстве на юге РФ дает Минтранс

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Работа 13 аэропортов юга России приостановлена из-за попадания украинских БПЛА в административное здание филиала "Аэронавигация Юга России" в Ростове-на-Дону.
  • Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не могут оценивать эту ситуацию, это компетенция Министерства транспорта.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Оценкой последствий ограничений в воздушном пространстве на юге России занимается Министерство транспорта РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Работа 13 аэропортов юга России приостановлена из-за попадания украинских БПЛА в административное здание филиала "Аэронавигация Юга России" в Ростове-на-Дону, сообщил ранее в пятницу Минтранс. Так, не работают аэропорты Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Сочи, Ставрополя и Элисты.
"Нет, в Кремле не могут оценивать эту ситуацию, эту ситуацию могут оценивать только в правительстве, а именно - в минтрансе", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, рассматриваются ли в Кремле дополнительные меры поддержки авиакомпаний в случае продления ограничений в воздушном пространстве до 12 мая.
