Постпредство России в ООН напомнило о проекте резолюции по Ближнему Востоку - РИА Новости, 08.05.2026
02:39 08.05.2026
Постпредство России в ООН напомнило о проекте резолюции по Ближнему Востоку

Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
ООН, 8 мая – РИА Новости. Представленный ранее в апреле проект резолюции СБ ООН от РФ и КНР по Ближнему Востоку по-прежнему "на столе", заявили в российском постпредстве при Всемирной Организации.
"Наш текст по-прежнему находится "на столе", – говорится в заявлении.
Там напомнили, что РФ и КНР ранее в апреле выдвинули свой проект резолюции СБ ООН с "четкими призывами к сторонам прекратить войну, воздерживаться от применения силы и устранять разногласия за столом переговоров".
Отдельные пассажи документа, подчеркнули в российской миссии, посвящены важности обеспечения свободы судоходства, что в полной мере распространяется и на Ормузский пролив.
