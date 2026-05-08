В Кремле назвали продление санкций МОК против России разочарованием

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Москва разочарована решением МОК сохранить санкции в отношении российских спортсменов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости.
Ранее МОК объявил, что оставил в силе приостановку членства ОКР и рекомендации по санкциям в отношении российских спортсменов, сославшись в том числе на "озабоченность" в связи с проверкой Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российской антидопинговой системы. При этом рекомендации по ограничениям для белорусских спортсменов были сняты.
"Мы разочарованы этим решением, мы в целом сожалеем в связи с этим решением", - сказал Песков.
Он добавил, что Россия продолжит диалог с МОК по возвращению своих атлетов на международную спортивную арену.