ВСУ потеряли более 950 военных в зоне действия «Юга» за неделю.

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. ВСУ потеряли более 950 военных, 19 боевых бронированных машин, в том числе боевую машину пехоты Marder производства ФРГ, бронетранспортер Puma итальянского производства и бронетранспортер М113 производства США за неделю в зоне ответственности "Южной" группировки, сообщило Минобороны РФ.
"Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии. Всего в зоне ответственности "Южной" группировки войск ВСУ потеряли более 950 военнослужащих, 19 боевых бронированных машин, в том числе боевую машину пехоты Marder производства ФРГ, бронетранспортер Puma итальянского производства и бронетранспортер М113 производства США, 110 автомобилей, 16 орудий полевой артиллерии, 13 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы", - говорится в сводке.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что в пятницу группировка освободила населенный пункт Кривая Лука в ДНР.
22 июня 2022, 17:18