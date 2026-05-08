ВСУ потеряли более 950 военных в зоне действия «Юга» за неделю.

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. ВСУ потеряли более 950 военных, 19 боевых бронированных машин, в том числе боевую машину пехоты Marder производства ФРГ, бронетранспортер Puma итальянского производства и бронетранспортер М113 производства США за неделю в зоне ответственности "Южной" группировки, сообщило Минобороны РФ.