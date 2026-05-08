09:13 08.05.2026 (обновлено: 09:17 08.05.2026)
В нарушение перемирия ВСУ совершили 153 обстрела приграничных районов

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин объявил перемирие в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне, оно началось 8 мая в 00:00 мск и должно было действовать до 10 мая.
  • Несмотря на перемирие, ВСУ совершили 153 обстрела приграничных районов Белгородской и Курской областей.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. ВСУ, несмотря на перемирие, продолжали наносить удары по приграничным районам Белгородской и Курской областей, совершили 153 обстрела позиций российских войск, сообщает Минобороны РФ.
Объявленное президентом РФ Владимиром Путиным в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне перемирие началось в пятницу. Минобороны сообщало, что перемирие начнется в 00.00 мск 8 мая и будет действовать до 10 мая.
"Несмотря на объявление режима перемирия украинские вооруженные формирования продолжали наносить удары с использованием беспилотных летательных аппаратов и артиллерии по позициям наших войск, а также по гражданским объектам в приграничных районах Белгородской и Курской областей. ВСУ совершили 153 обстрела позиций наших войск из артиллерийских орудий, РСЗО, минометов и танков", - говорится в сообщении.
