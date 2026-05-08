МИД подтвердил готовность оказывать поддержку Кубе

19:04 08.05.2026 (обновлено: 19:31 08.05.2026)
МИД подтвердил готовность оказывать политическую и материальную поддержку Кубе

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Здание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве. Архивное фото
  • Россия подтвердила готовность продолжать оказывать материальную и политическую поддержку Кубе.
  • В МИД отметили, что доставка горючего на остров стала осязаемым проявлением российско-кубинской дружбы
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия готова и дальше оказывать Кубе нужную материальную и политическую поддержку, сообщили в МИД РФ.
В конце марта на фоне введенной США энергетической блокады против Кубы российский танкер "Анатолий Колодкин" доставил туда в качестве гуманитарного груза 100 тысяч тонн нефти.
"Наша страна ... подтверждает твердую готовность продолжать оказывать необходимую политическую и материальную поддержку (Кубе - ред.)", - говорится в сообщении в Telegram-канале МИД.
Отмечается, что доставка горючего на остров стала осязаемым проявлением российско-кубинской дружбы.
Президент США Дональд Трамп 29 января подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США. Правительство Кубы заявило, что с помощью энергетической блокады Соединенные Штаты стремятся задушить экономику Кубы и сделать условия жизни ее населения невыносимыми.
КубаРоссияВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)СШАДональд Трамп
 
 
