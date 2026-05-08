МИД подтвердил готовность оказывать поддержку Кубе

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия готова и дальше оказывать Кубе нужную материальную и политическую поддержку, сообщили в МИД РФ.
"Наша страна ... подтверждает твердую готовность продолжать оказывать необходимую политическую и материальную поддержку (Кубе - ред.)", - говорится в сообщении в Telegram-канале МИД.
Отмечается, что доставка горючего на остров стала осязаемым проявлением российско-кубинской дружбы.
Президент США Дональд Трамп 29 января подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США. Правительство Кубы заявило, что с помощью энергетической блокады Соединенные Штаты стремятся задушить экономику Кубы и сделать условия жизни ее населения невыносимыми.
