Отказ в разгрузке российского сухогруза вредит самому Израилю, заявил МИД

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Израиль отказал в разгрузке российского сухогруза Panormitis под давлением Киева.
- Из-за этого решения компания "Ценципер" объявила о вынужденной отсрочке разгрузки зерна с судна.
- МИД Р заявил, что отказ в разгрузке угрожает продовольственной безопасности Израиля.оссии
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Решение израильской стороны отказать в разгрузке российского сухогруза Panormitis под давлением Киева ставит под угрозу продовольственную безопасность самого Израиля, сообщает МИД РФ.
В четверг израильский 12-й канал сообщил, что израильская компания "Ценципер", один из крупнейших импортеров зерновых в страну, объявила о вынужденной отсрочке разгрузки зерна с Panormitis. В компании отметили, что поставщик будет вынужден искать "альтернативное место" для разгрузки. Телеканал подчеркнул, что в основе этого решения лежит серьезная обеспокоенность импортеров в Израиле по поводу возможного введения Европейским союзом санкций.
"Это (отказ в разгрузке - ред.) идет вразрез с декларируемой израильскими властями приверженностью поддержанию российско-израильского экономического взаимодействия и ставит под угрозу продовольственную безопасность самого Израиля", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.