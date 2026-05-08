Медведев разбил ракетку на тренировке перед стартом "Мастерса" в Риме

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский теннисист Даниил Медведев разбил ракетку на тренировке перед стартом на турнире серии «Мастерс» в Риме.
- Первым соперником Медведева на турнире станет чех Томаш Махач, турнир россиянин начнет со второго круга.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Российский теннисист Даниил Медведев разбил ракетку на тренировке с бразильцем Жоао Фонсекой перед стартом на турнире серии "Мастерс" в Риме.
Видео момента опубликовал аккаунт Quadra Central Podcast в соцсети X. Сообщается, что Медведев бросил ракетку на землю после проигранной подачи, из-за чего ему пришлось заменить ее.
Первым соперником девятой ракетки мира Медведева на "Мастерсе" в Риме станет чех Томаш Махач (41). Россиянин начнет турнир со второго круга.
Хачанов помог потерявшей сознание девочке в Риме
Вчера, 14:05