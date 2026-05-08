Краткий пересказ от РИА ИИ ФБР провело проверку металлических фрагментов, найденных в Нью-Гэмпшире в 1947 году, которые были связаны с сообщениями о "летающих дисках".

По итогам экспертизы установили, что фрагменты представляют собой обычный литой чугун, подвергшийся очень высокой степени нагрева.

Окончательное происхождение фрагментов не установили.

ВАШИНГТОН, 7 мая — РИА Новости. Рассекреченные материалы ФБР по НЛО содержат проверку металлических фрагментов, найденных в Нью-Гэмпшире летом 1947 года на фоне сообщений о "летающих дисках", которые по итогам экспертизы оказались обычным чугуном, следует из архивного дела бюро, которое изучило РИА Новости.

"Спектрографическое исследование частиц металла, о которых идет речь, завершено. Было установлено, что они представляют собой обычный литой чугун, подвергшийся очень высокой степени нагрева", — говорится в служебной записке ФБР от 29 июля 1947 года, с которой ознакомилось агентство.

Документ касается "металлических фрагментов, наблюдавшихся в Уэст-Риндже, штат Нью-Гэмпшир, 7 июля 1947 года". В записке отмечается, что из-за сильного нагрева на чугуне образовались чешуйки, которые изначально были приняты за "какой-то металлический сплав".

В документе также приводится вывод эксперта о том, что версия падения таких фрагментов с большой высоты выглядит сомнительно: если бы они прошли через воздух в виде небольших частиц, то потеряли бы большую часть тепла до падения на землю и не вызвали бы воспламенения.

Отдельно в изученных РИА Новости материалах указывается, что фрагменты упали примерно в 700 футах от железнодорожного пути. В связи с этим специалисты Массачусетского технологического института проверяли, могли ли они быть частью вкладыша дымовой трубы или другого элемента паровоза, однако эта версия, согласно документу, не подтвердилась.

При этом окончательное происхождение фрагментов в записке не устанавливается, убедилось РИА Новости. В ней говорится, что по измерениям четыре изученных куска, вероятнее всего, изначально были частью одного полого цилиндра диаметром восемь дюймов и толщиной три шестнадцатых дюйма. Ученый также вспомнил, что чугунные цилиндры схожих размеров использовались в Нью-Мексико в исследовательских работах по проекту управляемой ракеты, однако не исключил другие возможные объяснения.