Рейтинг@Mail.ru
Уайт анонсировал возможное возвращение Макгрегора этим летом - РИА Новости Спорт, 08.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Октагон UFC - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Единоборства
 
11:59 08.05.2026 (обновлено: 12:04 08.05.2026)
Уайт анонсировал возможное возвращение Макгрегора этим летом

Гендиректор UFC Уайт: уверен, что Макгрегор будет драться этим летом

© Соцсети бойца ММАКонор Макгрегор
Конор Макгрегор - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
© Соцсети бойца ММА
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генеральный директор UFC Дэйна Уайт выразил уверенность в том, что Конор Макгрегор проведет бой летом 2026 года.
  • Макгрегор тренируется и кажется мотивированным.
  • В июле 2021 года Макгрегор получил перелом ноги в поединке против Дастина Порье и с тех пор не провел ни одного боя.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Генеральный директор Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт выразил уверенность в том, что экс-чемпион промоушена ирландец Конор Макгрегор проведет бой летом 2026 года.
«
"Я полностью уверен в том, что Конор (Макгрегор) будет драться в этом году. Он тренируется. Есть кадры, где он тренируется прямо сейчас. Он будет драться этим летом. Думал, это произойдет в прошлом году, но не получилось. Так что сейчас я полностью уверен в том, что его поединок случится этим летом. Он кажется очень мотивированным, он тренируется, и есть много других отличных событий за кулисами, которые внушают мне большую уверенность в том, что он будет драться этим летом", - заявил Уайт в интервью, видео которого телеведущий Джим Ром опубликовал своей странице в соцсети Х.
Макгрегору 37 лет. В июле 2021 года он получил перелом ноги в поединке против американца Дастина Порье на турнире UFC 264 и с тех пор не провел ни одного боя. В его активе 22 победы при шести поражениях в ММА, ранее он владел чемпионскими поясами UFC в полулегком и легком весах.
Хамзат Чимаев и Шон Стрикленд - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
"Размажу его лицо по клетке": Чимаев готовит расправу над болтуном из США
11:30
 
ЕдиноборстваСпортКонор МакгрегорДэйна УайтUFCСмешанные боевые искусства (ММА)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    08.05 12:10
    К. Хачанов
    А. Шевченко
  • Теннис
    1-й сет
    Т. Гибсон
    Д. Шнайдер
    0
    0
  • Теннис
    1-й сет
    Л. Самсонова
    Э. Ли
    0
    1
  • Теннис
    08.05 15:00
    Е. Александрова
    Л. Зигемунд
  • Футбол
    08.05 20:30
    Родина
    ФK Челябинск
  • Футбол
    08.05 21:30
    Боруссия Д
    Айнтрахт Фр
  • Футбол
    08.05 21:45
    Ланс
    Нант
  • Футбол
    08.05 21:45
    Торино
    Сассуоло
  • Футбол
    08.05 22:00
    Леванте
    Осасуна
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала