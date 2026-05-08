Уайт анонсировал возможное возвращение Макгрегора этим летом

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Генеральный директор Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт выразил уверенность в том, что экс-чемпион промоушена ирландец Конор Макгрегор проведет бой летом 2026 года.
"Я полностью уверен в том, что Конор (Макгрегор) будет драться в этом году. Он тренируется. Есть кадры, где он тренируется прямо сейчас. Он будет драться этим летом. Думал, это произойдет в прошлом году, но не получилось. Так что сейчас я полностью уверен в том, что его поединок случится этим летом. Он кажется очень мотивированным, он тренируется, и есть много других отличных событий за кулисами, которые внушают мне большую уверенность в том, что он будет драться этим летом", - заявил Уайт в интервью, видео которого телеведущий Джим Ром опубликовал своей странице в соцсети Х.
Макгрегору 37 лет. В июле 2021 года он получил перелом ноги в поединке против американца Дастина Порье на турнире UFC 264 и с тех пор не провел ни одного боя. В его активе 22 победы при шести поражениях в ММА, ранее он владел чемпионскими поясами UFC в полулегком и легком весах.