Пентагон обнародовал кадры с "неопознанными явлениями" на Луне

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В файлах по НЛО, опубликованных США, есть фотографии с Луны, сделанные во время миссии "Аполлон-12".
- На них видны небольшие точки, обозначенные как "неопознанные явления".
ВАШИНГТОН, 8 мая – РИА Новости. В первом транше обнародованных властями США файлов по НЛО есть фотографии с Луны в рамках миссии Аполлон-12, запечатлены якобы "неопознанные явления", следует из документов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Ранее в пятницу Пентагон начал публиковать обещанные президентом США Дональдом Трампом файлы по НЛО.
В обнародованном пакете документом есть несколько фотографий, снятых в ходе миссии Аполлон-12 с поверхности Луны.
На обнародованных кадрах видны похожие на небольшие точки объекты. Власти, тем не менее, не поясняют, что именно запечатлено на фото, обозначая объекты как "неопознанные явления".