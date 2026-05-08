Лукашенко удивлен, что некоторые страны отказываются признавать День Победы

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что удивлен, что некоторые соседние страны отказываются признавать День Победы.
"Я все-таки не могу избавиться от мыслей: некоторые наши друзья, соседи, с кем мы жили в одном государстве, почему-то отказываются признавать эти праздники, особенно наши соседи, белорусские. Всегда встает вопрос - ну зачем они это делают? Это такое наше достижение", - сказал Лукашенко в начале переговоров.
"Ясно, что было бы с нами, не только с нами, проиграй эту войну наши предшественники", - отметил Лукашенко.