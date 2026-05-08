Лукашенко: противно видеть, как некоторые страны бросили под ноги Победу
21:32 08.05.2026 (обновлено: 21:53 08.05.2026)
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Лукашенко заявил, что ему противно видеть, как некоторые государства-соседи "бросили под ноги Победу" и память о ней.
  • По его словам, советский народ спас от "коричневой чумы" не только Европу, но и весь мир.
МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с лидером России Владимиром Путиным заявил, что ему противно видеть, как некоторые государства-соседи "бросили под ноги Победу" и память о ней.
"Просто некрасиво и противно, когда наблюдаешь за нашими "товарищами", которые решили забыть, бросить под ноги эту Победу", - заявил белорусский президент.
"Ну а известные личности, у которых вообще предки близкие - отцы, деды - воевали в этой войне, они вообще непонятно как себя ведут. Но мы-то не можем с вами эту Победу кому-то отдать", - сказал Лукашенко.
По словам Лукашенко, советский народ спас от "коричневой чумы" не только Европу, но и весь мир.
"Это наше великое достояние", - подчеркнул он.
