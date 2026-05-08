МИД Латвии выразил России протест из-за украинских беспилотников

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. МИД Латвии сообщил, что вызвал временного поверенного в делах РФ Дмитрия Касаткина и вручил ему ноту протеста в связи с падением беспилотников на нефтебазе в городе Резекне, о которых заявлялось, что они могли принадлежать Украине.