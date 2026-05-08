МИД Латвии выразил России протест из-за украинских беспилотников

- МИД Латвии выразил России протест из-за падения украинских беспилотников на нефтебазе в Резекне.
- По утверждению ведомства, они залетели со стороны России, но соответствующих доказательств предоставлено не было.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. МИД Латвии сообщил, что вызвал временного поверенного в делах РФ Дмитрия Касаткина и вручил ему ноту протеста в связи с падением беспилотников на нефтебазе в городе Резекне, о которых заявлялось, что они могли принадлежать Украине.
Портал LSM со ссылкой на полицию в четверг сообщил, что в латвийском Резекне беспилотник упал на объекте хранения нефтепродуктов. Министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил, что беспилотники могут быть украинскими.
"МИД вызвал временного поверенного в делах России для представления ноты протеста, осуждающей инцидент... когда несколько БПЛА вошли в воздушное пространство муниципалитетов Резекне, Балви и Лудзы из воздушного пространства РФ", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Доказательств того, что беспилотник залетел на территорию Латвии со стороны России, не приводится.
В четверг ВСУ предприняли попытку террористической атаки объектов гражданской инфраструктуры в районе Санкт-Петербурга. Российские средства обнаружили шесть беспилотников, два французских истребителя Rafale и два истребителя F-16 над Латвией. Пять беспилотников пропали в районе города Резекне на востоке Латвии, один вошел в российское воздушное пространство и был сбит.
В конце марта в Латвии упал и взорвался украинский беспилотник. МИД страны вызвал российского временного поверенного и попытался переложить ответственность за инцидент на РФ.