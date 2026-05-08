Тренер "Динамо" заявил, что клуб расстанется с канадским нападающим

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Главный тренер московского хоккейного клуба "Динамо" Леонид Тамбиев сообщил, что канадский нападающий клуба Максим Комтуа будет обменян из команды, отметив, что легионеры должны быть лидерами команды, а не теми, кого нужно воспитывать.
21 апреля "Динамо" объявило о назначении Тамбиева на пост главного тренера команды. В среду специалист подписал контракт на два сезона.
"Максим Комтуа будет обменян из "Динамо". Легионеров, которые играют в КХЛ, не надо воспитывать. Наши, российские игроки, должны учиться этике хоккейной, а легионеры должны быть лидерами. Если же с легионером надо возиться, то какая от него будет помощь? Важны такие моменты. Я лучше вложу все свои знания и энергию на молодых игроков, чтобы они были боевыми единицами. Разговоров об обмене (Даниила) Гутика из "Спартака" не было, он принадлежит "красно-белым", - заявил Тамбиев.
"Сикьюра и Уил меня устраивают. Мне нравятся легионеры, которые из года в год показывают сильные стабильные результаты в КХЛ. Уил и Сикьюра - такие легионеры. Надеюсь, так же будет и в следующем сезоне, - сказал Тамбиев. - Уезжает ли Моторыгин в НХЛ? Хочу поговорить с ним лично, а не по телефону. Но его позицию я его понимаю".
Комтуа 27 лет. Он выступает за "Динамо" с 2024 года. В прошедшем сезоне канадец провел 57 матчей с учетом плей-офф и набрал 34 (19 голов + 15 передач) очка.