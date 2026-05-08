Игроков "Авангарда" доставили в Москву для дальнейшей отправки в Омск

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Хоккеисты клуба «Авангард» на автобусе добрались до Москвы.
- В московском аэропорту Шереметьево команда готовится к вылету в Омск.
- Ранее у клуба возникли проблемы с вылетом из Ярославля после матча плей-офф КХЛ против «Локомотива».
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости, Андрей Сенченко. "Авангард" добрался до московского аэропорта Шереметьево и готовится к возвращению в Омск после проблем с вылетом из Ярославля после матча плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против местного "Локомотива", сообщили журналистам в пресс-службе клуба.
В среду "Локомотив" на своем льду во втором овертайме обыграл "Авангард" в седьмом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина со счетом 4:3 и вышел в финал турнира, одержав победу в серии - 4-3. В четверг омский клуб сообщил, что не может покинуть Ярославль из-за закрытия аэропорта. Утром пятницы команда сообщила, что все еще находится в Ярославле и пытается организовать вылет из Москвы. Позднее стало известно, что "Авангард" на автобусе выехал в Москву.
"Команда "Авангард" благополучно добралась до аэропорта Шереметьево и готовится к полету в Омск", - подчеркивается в сообщении.