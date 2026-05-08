В "Динамо" заявили, что не намерены бороться за Кубок Гагарина

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости, Андрей Сенченко. Главный тренер московского "Динамо" Леонид Тамбиев сообщил журналистам, что на данный момент руководство перед ним не ставило задачу выиграть Кубок Гагарина с "бело-голубыми" в сезоне-2026/27 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).