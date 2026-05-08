В "Динамо" заявили, что не намерены бороться за Кубок Гагарина

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости, Андрей Сенченко. Главный тренер московского "Динамо" Леонид Тамбиев сообщил журналистам, что на данный момент руководство перед ним не ставило задачу выиграть Кубок Гагарина с "бело-голубыми" в сезоне-2026/27 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
"Динамо" по итогам сезона-2025/26 выбыло из плей-офф КХЛ на стадии первого раунда, уступив минскому "Динамо" (0-4). Впоследствии клуб объявил об уходе Вячеслава Козлова с поста главного тренера команды и о назначении Тамбиева на данную должность. Его контракт с москвичами рассчитан на два сезона.
"Задача на сезон - построить характерную и боеспособную команду, чья игра будет нравиться болельщикам. Задачу выиграть Кубок Гагарина передо мной сейчас не ставят. Хотя ясно, что все хотят стать чемпионами. Мы будем идти шаг за шагом. Я знаю, что такое динамовский дух, чемпионский дух. Для меня работа в "Динамо" - это вызов, это отличный шанс поработать с сильными игроками. В душе я, конечно, буду заряжать игроков на победу, на путь к Кубку Гагарина. Но громких слов я сейчас не буду говорить, в этом я буду аккуратен. Понимаю, что мне будет непросто. Но в КХЛ никому не бывает легко", - сказал Тамбиев.
Ранее Тамбиев был помощником главного тренера СКА Игоря Ларионова. До работы в петербургском клубе он возглавлял с ноября 2021-го по декабрь 2025 года владивостокский "Адмирал", откуда был уволен в связи с неудовлетворительными результатами команды. Лучшим результатом команды под руководством специалиста стал выход во второй раунд розыгрыша Кубка Гагарина сезона-2022/23.