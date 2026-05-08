Рейтинг@Mail.ru
В "Динамо" заявили, что не намерены бороться за Кубок Гагарина - РИА Новости Спорт, 08.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
18:32 08.05.2026 (обновлено: 18:36 08.05.2026)
В "Динамо" заявили, что не намерены бороться за Кубок Гагарина

Главный тренер ХК "Динамо" Тамбиев: задача выиграть Кубок Гагарина пока не стоит

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкХоккей. КХЛ. "Динамо" (Москва) - "Динамо" (Минск)
Хоккей. КХЛ. Динамо (Москва) - Динамо (Минск) - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер московского "Динамо" Леонид Тамбиев сообщил, что руководство клуба не ставит перед ним задачу выиграть Кубок Гагарина в сезоне-2026/27.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости, Андрей Сенченко. Главный тренер московского "Динамо" Леонид Тамбиев сообщил журналистам, что на данный момент руководство перед ним не ставило задачу выиграть Кубок Гагарина с "бело-голубыми" в сезоне-2026/27 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
"Динамо" по итогам сезона-2025/26 выбыло из плей-офф КХЛ на стадии первого раунда, уступив минскому "Динамо" (0-4). Впоследствии клуб объявил об уходе Вячеслава Козлова с поста главного тренера команды и о назначении Тамбиева на данную должность. Его контракт с москвичами рассчитан на два сезона.
"Задача на сезон - построить характерную и боеспособную команду, чья игра будет нравиться болельщикам. Задачу выиграть Кубок Гагарина передо мной сейчас не ставят. Хотя ясно, что все хотят стать чемпионами. Мы будем идти шаг за шагом. Я знаю, что такое динамовский дух, чемпионский дух. Для меня работа в "Динамо" - это вызов, это отличный шанс поработать с сильными игроками. В душе я, конечно, буду заряжать игроков на победу, на путь к Кубку Гагарина. Но громких слов я сейчас не буду говорить, в этом я буду аккуратен. Понимаю, что мне будет непросто. Но в КХЛ никому не бывает легко", - сказал Тамбиев.
Ранее Тамбиев был помощником главного тренера СКА Игоря Ларионова. До работы в петербургском клубе он возглавлял с ноября 2021-го по декабрь 2025 года владивостокский "Адмирал", откуда был уволен в связи с неудовлетворительными результатами команды. Лучшим результатом команды под руководством специалиста стал выход во второй раунд розыгрыша Кубка Гагарина сезона-2022/23.
Леонид Тамбиев - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
Тамбиев выразил готовность работать с Ротенбергом
Вчера, 17:53
 
ХоккейВячеслав КозловЛеонид ТамбиевИгорь ЛарионовСКА (Санкт-Петербург)АдмиралКХЛ 2025-2026ХК Динамо (Москва)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    К. Хачанов
    А. Шевченко
    66
    44
  • Теннис
    Завершен
    Т. Гибсон
    Д. Шнайдер
    711
    566
  • Теннис
    Завершен
    Л. Самсонова
    Э. Ли
    66
    43
  • Теннис
    Завершен
    Е. Александрова
    Л. Зигемунд
    471
    666
  • Футбол
    Завершен
    Родина
    ФK Челябинск
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия Д
    Айнтрахт Фр
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Ланс
    Нант
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Торино
    Сассуоло
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Леванте
    Осасуна
    3
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала