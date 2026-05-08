Гол Свечникова помог "Каролине" одержать победу над "Филадельфией"

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. "Каролина Харрикейнс" обыграла "Филадельфию Флайерз" в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Филадельфии завершилась со счетом 4:1 (1:0, 1:1, 2:0) в пользу гостей. В составе победителей отличились Джордан Стаал (18-я минута), Джейлен Чатфилд (36), Андрей Свечников (44) и Николай Элерс (48). У хозяев шайбу забросил Тревор Зеграс (23).
22:29 • Тревор Зеграс
(Эмиль Андре, Porter Martone)
17:27 • Джордан Стаал
35:58 • Ялен Четфилд
43:50 • Андрей Свечников
47:08 • Николай Элерс
Свечников также отдал голевую передачу и был признан первой звездой матча. Он стал вторым игроком в истории "Харрикейнс", преодолевшим отметку в 50 очков в плей-офф (51). В текущем розыгрыше Кубка Стэнли у россиянина три очка (1 гол + 2 передачи) в семи матчах.
Счет в серии до четырех побед стал 3-0 в пользу "Каролины". Следующий матч пройдет также в Филадельфии 9 мая.