Гол Свечникова помог "Каролине" одержать победу над "Филадельфией"

Свечников также отдал голевую передачу и был признан первой звездой матча. Он стал вторым игроком в истории "Харрикейнс", преодолевшим отметку в 50 очков в плей-офф (51). В текущем розыгрыше Кубка Стэнли у россиянина три очка (1 гол + 2 передачи) в семи матчах.