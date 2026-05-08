08:29 08.05.2026 (обновлено: 11:09 08.05.2026)
Гол Свечникова помог "Каролине" одержать победу над "Филадельфией"

© Фото : x.com/canesХоккеист "Каролины Харрикейнз" Андрей Свечников
Хоккеист "Каролины Харрикейнз" Андрей Свечников. Архивное фото
  • «Каролина Харрикейнс» обыграла «Филадельфию Флайерз» в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф НХЛ.
  • Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу «Каролины», Андрей Свечников забил гол и отдал голевую передачу, был признан первой звездой матча.
  • Счет в серии до четырех побед стал 3-0 в пользу «Каролины».
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. "Каролина Харрикейнс" обыграла "Филадельфию Флайерз" в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Филадельфии завершилась со счетом 4:1 (1:0, 1:1, 2:0) в пользу гостей. В составе победителей отличились Джордан Стаал (18-я минута), Джейлен Чатфилд (36), Андрей Свечников (44) и Николай Элерс (48). У хозяев шайбу забросил Тревор Зеграс (23).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
08 мая 2026 • начало в 03:00
Завершен
Филадельфия
1 : 4
Каролина
22:29 • Тревор Зеграс
(Эмиль Андре, Porter Martone)
17:27 • Джордан Стаал
(Андрей Свечников, Шейн Гостисбеер)
35:58 • Ялен Четфилд
(Джордан Стаал, Джордан Мартинук)
43:50 • Андрей Свечников
(Себастьян Ахо, Шейн Гостисбеер)
47:08 • Николай Элерс
(Джордан Мартинук, К'Андре Миллер)
Свечников также отдал голевую передачу и был признан первой звездой матча. Он стал вторым игроком в истории "Харрикейнс", преодолевшим отметку в 50 очков в плей-офф (51). В текущем розыгрыше Кубка Стэнли у россиянина три очка (1 гол + 2 передачи) в семи матчах.
Счет в серии до четырех побед стал 3-0 в пользу "Каролины". Следующий матч пройдет также в Филадельфии 9 мая.
