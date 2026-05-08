ФИФА запретила отказавшемуся от России Хайкину играть за Норвегию - РИА Новости Спорт, 08.05.2026
13:19 08.05.2026 (обновлено: 13:24 08.05.2026)
ФИФА запретила отказавшемуся от России Хайкину играть за Норвегию

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Международная федерация футбола (ФИФА) отклонила заявку уроженца России, вратаря Никиты Хайкина, на участие в играх за сборную Норвегии, сообщает NRK.
По данным источника, вратарь местного клуба "Будё-Глимт" не соответствует требованиям устава ФИФА, касающимся продолжительности пребывания в стране. Хайкин проживает в Будё с 2019 года, за исключением периода в 2023 году, когда он с января по март играл за английский клуб "Бристоль Сити". Согласно требованиям ФИФА, для смены федерации футболистам старше 18 лет необходимо проживать на территории страны не менее пяти лет и находиться в стране не менее 183 дней в течение 12-месячного периода. Срок пребывания обнуляется, если игрок переходит в клуб, входящий в другую ассоциацию, как это произошло с Хайкиным в 2023 году.
"Мы продолжаем диалог с ФИФА и на данный момент не имеем комментариев по этому поводу. Мы вернемся с дополнительной информацией, как только сможем ею поделиться", – заявил директор по коммуникациям Норвежской футбольной ассоциации Рагнхильд Аск Коннелл.
В ноябре вратарь заявил, что для него было бы честью сыграть за сборную Норвегии на чемпионате мира 2026 года. Главный тренер команды Столе Сольбаккен не исключал, что рассмотрит кандидатуру Хайкина. Норвежцы впервые с 1998 года квалифицировались в финальную часть чемпионата мира. В 2021 году Хайкин вызывался в сборную России, но не провел за команду ни одного матча. В его активе две игры в составе молодежной сборной России.
Хайкину 30 лет, он родился в Израиле и имеет также израильское, российское и британское гражданство. О получении голкипером норвежского паспорта стало известно в середине апреля. Ранее сообщалось, что Хайкин отказался от российского футбольного гражданства. Вратарь женат на норвежке с российскими корнями Тане Левик. Спортсмен заявлял, что хочет жить и воспитывать детей в Норвегии.
Расширенный состав сборной Норвегии на чемпионат мира будет объявлен 11 мая, а 1 июня будет обнародован окончательный список игроков. На групповом этапе чемпионата мира норвежцы сыграют против сборных Ирака, Сенегала и Франции.
